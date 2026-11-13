La conducción de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) tendrá un recambio. Ricardo Salvá confirmó este viernes que dejará la presidencia de la entidad, después de haber anticipado la decisión en una reunión interna con los integrantes de la cámara. En su lugar, Raúl García aparece como el principal candidato para asumir la representación del sector.

El cambio se produce en un escenario de tensión para el transporte público sanjuanino, atravesado por diferencias entre las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la actualización salarial. A eso se sumaron conflictos recientes que derivaron en interrupciones sorpresivas del servicio, con impacto directo sobre los usuarios. La transición en la conducción de ATAP queda así ligada a la necesidad de recomponer la interlocución con la Provincia y ordenar la negociación laboral.

Desgaste y vínculo con el Gobierno

Salvá explicó que su mandato había cumplido el plazo previsto y que también influyó el desgaste acumulado durante su gestión. “El hecho de que yo haya estado de presidente de la cámara provocó un desgaste muy grande con el gobierno, porque el gobierno entiende que si el transporte no se arregla es porque Ricardo Salvá no quiere arreglar el transporte”, expresó ante la prensa. En ese marco, sostuvo que un cambio en la conducción podría facilitar el acercamiento con las autoridades provinciales.

El empresario señaló que Raúl García podría contar con mejores condiciones para recomponer el vínculo institucional con el Gobierno provincial. “Parecía que Raúl García puede llegar a tener una figura mucho menos desgastada, que puede llegar a tener un buen diálogo con el gobierno, algo que yo no lo podía tener últimamente como a mí me hubiese gustado”, manifestó. También aclaró que el rol de la cámara no implica representar intereses particulares de todas las compañías, sino una función institucional.

Negociaciones por empresa

Uno de los factores que aceleró su decisión fue la falta de una postura común frente al reclamo salarial de la UTA. Salvá cuestionó la forma en que se desarrollaron las últimas medidas de fuerza y afirmó que la posibilidad de nuevas interrupciones del servicio fue determinante para dar un paso al costado. “Pero no podemos soportar que haya otra medida de fuerza o una cuestión así como lo que pasó días atrás, que a todos nos tomó por sorpresa”, dijo.

En ese contexto, planteó que cada compañía debería negociar de acuerdo con su situación económica y no bajo una estrategia conjunta que no contemple las diferencias entre prestadores. “Lo más sano es que las empresas hagan acuerdos con sus trabajadores”, sostuvo. Además, indicó que su propia empresa ya mantiene conversaciones avanzadas con el gremio para cerrar un entendimiento salarial.

“Ya me reuní con UTA; estamos muy cerca de firmar un acuerdo, posiblemente lo vamos a firmar hoy en mi empresa particularmente, y hay un par de empresas más que también van a firmar sus acuerdos”, adelantó. Según su exposición, el objetivo es evitar que los pasajeros queden otra vez afectados por una disputa entre las partes. “Para eso somos empresarios, para encontrar soluciones y no tener en vilo a la sociedad si va a haber transporte o no”, expresó.

Recorridos y concesiones

La renovación en ATAP ocurre mientras las empresas siguen expuestas a dificultades económicas y a cuestionamientos por cambios en algunos recorridos. Entre ellos, se mencionó el de la línea 4 de Empresa Albardón, que dejó de ingresar a determinados puntos de Capital, como las estaciones Córdoba y Mitre y el Hospital Rawson, para acortar su trayecto por avenida Libertador. Esas modificaciones volvieron a poner en discusión la organización del sistema y la necesidad de autorización oficial para alterar recorridos.

Consultado por esos cambios, Salvá reconoció que hay modificaciones en análisis, aunque remarcó que las empresas deben respetar las condiciones fijadas en sus concesiones y acordar con el Gobierno provincial los cambios que requieran autorización. “Hay otras modificaciones que hay que consensuar, lo dice el propio contrato de concesión, y hay cuestiones que hay que conversar bien con el gobierno para que no vulneren la seguridad jurídica. Sé que se están haciendo algunas modificaciones”, señaló.

Con la salida de Ricardo Salvá, ATAP se encamina a una nueva conducción en medio de la discusión salarial y de los cambios operativos en el sistema. La eventual asunción de Raúl García y el avance de acuerdos por empresa con la UTA marcarán los próximos pasos de una etapa que sigue condicionada por el vínculo con la Provincia y por la continuidad del servicio.