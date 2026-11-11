El DNI común pasará a $20.000 y el pasaporte regular a $130.000. Los nuevos valores fueron publicados en el Boletín Oficial y rigen desde el 21 de noviembre.

El DNI común pasará de $10.000 a $20.000 y el pasaporte regular subirá 30%, hasta $130.000, desde el sábado 21 de noviembre. La actualización de aranceles fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y alcanza también a las modalidades rápidas de ambos trámites.

Según la información oficial, los nuevos valores se calcularán en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), una unidad de referencia que arranca en $1.000 y se actualizará cada seis meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese mecanismo busca mantener la relación entre el costo administrativo de los trámites y la evolución de los precios, aunque la norma no modifica los plazos de gestión informados.

Alcance del DNI

El arancel del DNI regular incluye las actualizaciones de los 5 a 8 años y de los 14 años, el cambio de domicilio y la emisión de un nuevo ejemplar. El primer documento de los bebés nacidos en el país, hasta los seis meses de edad, seguirá siendo gratuito. Las modalidades al instante continuarán disponibles en las oficinas habilitadas.

Turnos en San Juan

Para el pasaporte, la guía oficial del Gobierno de San Juan recomienda elegir la delegación del Registro Civil más cercana y solicitar turno por su sitio web o por WhatsApp, a través del Bot CIDI. Para gestionar el DNI o el pasaporte en un Centro de Documentación del Renaper, el turno se tramita desde la aplicación Mi Argentina.

Exención por imposibilidad de pago

El Renaper aprobó además un nuevo procedimiento para las personas que no puedan afrontar el costo del trámite. La exención podrá otorgarse de manera automática mediante el cruce de datos oficiales y, si ese sistema no la concede, se podrá presentar un Certificado de Gratuidad con intervención de un profesional de Trabajo Social o de un área afín de una institución asistencial. Esa medida comenzará a regir 30 días después de su publicación, en un plazo distinto al del aumento de aranceles.