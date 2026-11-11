El Gobierno provincial interviene la calzada entre Ignacio de la Roza y Libertador San Martín. La obra se financia con fondos provinciales y forma parte de la Etapa 21 del plan de pavimentos.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, comenzó la repavimentación de la calle Meglioli, en Rivadavia. La intervención abarca 1,16 kilómetros entre las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador San Martín, sobre el trazado de la Ruta Provincial N° 70. La obra apunta a recomponer una arteria de uso intensivo en el oeste del Gran San Juan.

Por ese corredor transitan a diario estudiantes, docentes y familias que se dirigen a escuelas de la zona y a las facultades de Ciencias Sociales, Arquitectura y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), además del campus de la Universidad Católica de Cuyo. Según el comunicado oficial, el desgaste acumulado había deteriorado varios tramos de la calzada. La renovación busca mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial para conductores y peatones.

Metodología de obra Para acelerar los trabajos, la ejecución se organiza con frentes de trabajo dinámicos, un esquema que permite intervenir por tramos y reducir cortes y desvíos. El Ministerio indicó que ese mismo sistema se aplicó en avenida Libertador Este, Sargento Cabral y Benavídez. En términos operativos, la modalidad procura sostener el tránsito mientras avanza la repavimentación.

Financiamiento provincial La obra se financia en un 100% con fondos provinciales y forma parte de la Etapa 21 del plan de pavimentos de la provincia. Esa condición la ubica dentro de un programa de intervención vial que se viene ejecutando por etapas, aunque el texto oficial no detalla plazos de finalización. El dato relevante para los usuarios de la zona es que la mejora se concentra en un tramo clave de conexión educativa y residencial.

Mientras duren los trabajos, el tránsito sobre Meglioli quedará condicionado por el avance por sectores. La variable a seguir es el ritmo de ejecución de los frentes de obra y la evolución de los desvíos o restricciones que disponga el área provincial. El Ministerio de Infraestructura no informó en el comunicado un cronograma de terminación para ese tramo.