El equipo sumará bacterias, hongos y levaduras de la cordillera a un trabajo que ya lleva tres años. También usará muestras para estudiar la restauración de áreas mineras.

Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ampliaron a un nuevo frente un trabajo que lleva tres años sobre plantas que sobreviven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En esta temporada, el equipo incorporó el proyecto minero El Pachón como tercer sitio de estudio en la Cordillera de los Andes, con el objetivo de relevar microorganismos asociados a esas especies vegetales.

El grupo pertenece al Gabinete de Recursos Vegetales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y sumó especialistas del CONICET y de la Facultad de Ingeniería. Desde 2024, además, articula con proyectos mineros en exploración de cobre para acceder a campamentos de altura y utilizar vehículos e infraestructura de las empresas para el traslado y la recolección de muestras.

Nuevo sitio de muestreo Carola Meglioli, a cargo del trabajo, explicó que el convenio con El Pachón permitió sumar un tercer sitio de estudio, después de las campañas realizadas en Vicuña y Los Azules. La investigadora señaló que las especies cambian según la altitud y la latitud, por lo que anticipó diferencias entre las muestras de los distintos yacimientos, aun cuando ambos proyectos de cobre están cerca del límite con Chile, en Calingasta.

Las plantas relevadas crecen en condiciones de radiación solar, viento, frío y sequía extremas, por lo que el equipo las ubica dentro de organismos extremófilos, es decir, capaces de desarrollarse en ambientes donde casi nada sobrevive. En la cordillera sanjuanina, esa exigencia se combina con agua que puede contener metales y presentar niveles muy ácidos o muy alcalinos, según el material de origen. El decano de la Facultad de Exactas, Jorge Castro, firmó el convenio con el referente de Glencore, Ivan Grgic.

Microorganismos y laboratorio En campañas anteriores en Vicuña, el equipo identificó al menos seis especies nuevas en vegas, los humedales de alta montaña donde se concentran plantas y semillas. Además de catalogarlas, los investigadores lograron germinar esas semillas y hacer crecer nuevas plantas en el laboratorio de la Facultad de Exactas. Emilio Paroldi, doctor en ciencias biológicas de Exactas y de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería, está a cargo del estudio microbiológico.

Mientras el equipo botánico recolecta tallos, hojas, raíces y semillas, Paroldi y sus colaboradores extraen tierra para analizar los microorganismos que viven junto a las raíces. Según explicó, la planta crece asociada a una microbiota, es decir, un conjunto de microorganismos vinculados a su desarrollo, y esa relación resulta clave para reproducirla en laboratorio. Por eso, junto con las semillas, también deben trasladarse bacterias que ayudan a esas especies a resistir el frío, la sequía o la radiación.

Usos previstos El proyecto ya logró que varias especies germinen y crezcan en el vivero de la UNSJ, tras distintos procesos de laboratorio. La nueva línea de trabajo incorporará el análisis de bacterias, hongos y levaduras extremófilos de la cordillera sanjuanina, con muestras de tierra refrigeradas que serán procesadas en el laboratorio para un mapeo general y luego para el aislamiento de cepas promotoras del crecimiento vegetal, conocidas como PGPR por sus siglas en inglés. Esa información genética se prevé útil para remediar zonas de los proyectos mineros una vez concluidas las tareas y para otras aplicaciones biotecnológicas.

Meglioli también indicó que esta temporada será distinta a las anteriores por la influencia del fenómeno climático El Niño, que trae más frío y humedad después de varios años secos. Las campañas duran unos 20 días y permiten observar la fenología de cada planta, es decir, el momento del ciclo en que se encuentra, ya sea vegetativo, de floración o de fructificación. El equipo continuará con los muestreos durante esta temporada y prevé sumar nuevos resultados a una línea de investigación que ya dejó hallazgos sobre especies vegetales de altura y su relación con el ambiente y la actividad minera.