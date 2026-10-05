La sanjuanina fue elegida en el Pre Laborde y viajará a Córdoba en enero de 2027 . Su propuesta se basa en la historia de la Difunta Correa .

Solange Pinto fue seleccionada como Aspirante a Paisana Nacional del Malambo en el Pre Laborde de San Juan y representará a la provincia en el Festival Nacional de Malambo de Laborde, Córdoba, en enero de 2027. La elección se produjo en el rubro Aspirante a Paisana y abrió una nueva etapa de preparación para la delegación sanjuanina. La propuesta artística de Pinto está inspirada en la historia de la Difunta Correa.

En diálogo con Telesol Diario, la artista contó que su vínculo con el folclore comenzó cuando tenía dos años, por decisión de su madre. Según relató, primero se acercó a la danza y luego incorporó la música, hasta completar una formación que la llevó a recibirse recientemente de Licenciada en Educación Musical. Ese recorrido explica la base técnica con la que llegó al selectivo y el cruce entre danza y música que sostiene su trabajo artístico.

Formación y recorrido

La artista señaló que su relación con el folclore se amplió con el tiempo a través de instrumentos y canto. En su testimonio, explicó que atravesó la guitarra, el charango y la interpretación vocal, además de la danza. También definió al folclore como un género propio, al afirmar que le permite sentir lo identitario desde distintas disciplinas. Ese proceso personal fue el antecedente de su presentación en el Pre Laborde, donde compitió por primera vez.

La propuesta para el certamen

La puesta elegida por Pinto se centró en la figura de la Difunta Correa, con una mirada sobre Deolinda en el desierto y sobre el sufrimiento, el sacrificio y el padecimiento que atravesó hasta su muerte. La artista sostuvo que, para ella, esa imagen “representa a todas las sanjuaninas o, mejor aún, vive en cada mujer sanjuanina”. El planteo buscó dar una lectura local a un escenario de alcance nacional y anclar la representación en un símbolo muy arraigado en San Juan.

Próximos pasos

Tras la selección, la delegación aguarda la devolución del jurado para ajustar detalles y continuar con los ensayos. Pinto dijo que el resultado la dejó “muy feliz” y admitió que todavía están procesando lo conseguido. La instancia siguiente será la preparación final para llegar a Laborde con la propuesta definida y con la representación provincial ya confirmada para los primeros días de enero de 2027.