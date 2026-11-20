Obras Sanitarias repara un conducto de PVC en Saturnino Sarasa y Agustín Gómez. Pidió a los vecinos limitar el consumo esencial mientras duren los trabajos.

Una rotura en una cañería de agua potable generó inconvenientes en el servicio en el departamento Capital durante este viernes 20 de noviembre. El desperfecto fue detectado en la intersección de Saturnino Sarasa y Agustín Gómez, donde personal de Obras Sanitarias desplegó un operativo de reparación.

Según informó el organismo en el Informe N.º 302/2026, se trata de una tubería de PVC de 160 milímetros que sufrió una rotura. A partir de esa detección, las cuadrillas iniciaron las tareas para restablecer el funcionamiento del conducto afectado. La intervención busca normalizar el servicio en una zona con impacto directo sobre usuarios domiciliarios.

Recomendaciones a usuarios Mientras avanzan los trabajos, el área de Servicio de Agua Potable pidió a los usuarios extremar los cuidados con el agua almacenada en los tanques domiciliarios. También solicitó evitar consumos que no sean indispensables hasta que concluya la reparación. La recomendación apunta a preservar las reservas disponibles en cada vivienda.

El organismo indicó que el suministro debe reservarse para actividades básicas como beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal. Además, recordó que las reservas de los tanques domiciliarios pueden garantizar el abastecimiento durante más de 24 horas, siempre que se mantenga un uso responsable del agua. Ese margen depende del consumo de cada hogar y de la capacidad de almacenamiento disponible.

Canales de contacto Para consultas, Obras Sanitarias informó que los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 264 506 4444 o a través de la línea gratuita 0800-222-6773. La evolución de la reparación definirá el tiempo de afectación del servicio en Capital y el momento en que se restablezca la prestación con normalidad.