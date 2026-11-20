La Secretaría de Ambiente montará un operativo de residuos antes, durante y después del evento. Incluirá separación diferenciada, promotores y retiro de aceite usado.

Durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, la Secretaría de Ambiente pondrá en marcha un operativo para recolectar y procesar los residuos que se generen en el predio. El dispositivo se ejecutará en tres etapas: antes, durante y después del evento, y todo lo recolectado será derivado al Parque de Tecnologías Ambientales.

El operativo ya comenzó con tareas de limpieza a cargo de la Subsecretaría de Residuos, que retira la basura generada por los ensayos y el armado de los stands. Esa fase previa busca dejar despejada el área antes del inicio de la actividad central. El esquema también anticipa el volumen de residuos que se concentrará cuando comience la asistencia masiva de visitantes.

Separación en el predio Para los días de la Fiesta, Ambiente colocará 150 contenedores de 100 litros, diferenciados para reciclables y no reciclables. A esa dotación se sumarán otros 200 recipientes aportados por la producción del evento, con lo que el predio contará con 350 puntos de disposición. La medida apunta a ordenar la descarga de residuos y facilitar la clasificación en origen.

Promotores y recolección El esquema de separación será acompañado por 30 promotores ambientales, que recorrerán el predio para orientar a los visitantes sobre el uso de cada contenedor. Además, el operativo incluye un circuito específico para el aceite vegetal usado que generen los puestos de comida. Ese material será retirado por una empresa contratada, según informó el área provincial.

La recolección general estará a cargo de tres camiones compactadores de la Subsecretaría de Residuos, mientras que el Ministerio de Infraestructura sumará otras dos unidades para reforzar el servicio en los días de mayor movimiento. Con ese despliegue, el dispositivo acompañará toda la realización de la Fiesta y el cierre posterior, con la variable de que el predio quede limpio una vez finalizado el evento.