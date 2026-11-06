La Reválida de Guardavidas 2026 alcanzó el mayor número de inscriptos de las últimas tres convocatorias. El examen es obligatorio para trabajar en natatorios, clubes y balnearios.

San Juan se prepara para la temporada de verano con un dato que marca la Reválida de Guardavidas 2026: 260 profesionales completaron su inscripción para rendir las evaluaciones que les permitirán renovar su habilitación y trabajar durante los próximos meses.

La cifra es la más alta de las últimas tres convocatorias. Según los registros informados, en 2024 se anotaron 240 guardavidas, en 2025 fueron 250 y este año el número llegó a 260, lo que refleja un incremento sostenido en la participación.

Instancia obligatoria La reválida está organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y es obligatoria para quienes cumplen tareas de seguridad acuática. El examen no se limita a una gestión administrativa, sino que busca verificar que los aspirantes conserven las condiciones físicas y los conocimientos necesarios para responder ante una emergencia.

Las evaluaciones incluyen pruebas de aptitud física, habilidades de rescate y conocimientos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP. Esa capacitación resulta clave para intervenir ante accidentes o situaciones de riesgo en el agua, tanto en piletas como en natatorios, clubes, complejos turísticos y balnearios.

Aprobar el examen permite renovar la libreta profesional y mantener la habilitación para trabajar en esos espacios de la provincia. Con las inscripciones ya cerradas, resta conocer el cronograma oficial con las fechas y las sedes donde se tomarán las pruebas prácticas y teóricas.

Las autoridades provinciales anticiparon que esa información será difundida próximamente. Hasta entonces, el dato a seguir es la organización de la instancia de evaluación, que definirá qué profesionales quedarán habilitados al inicio de la temporada.