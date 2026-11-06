La banda sanjuanina compite en los AQM Música Federal por una canción y por su primer EP. El trabajo fue realizado como una experiencia con inteligencia artificial.

La banda sanjuanina Limbo obtuvo dos nominaciones en los premios AQM Música Federal, una iniciativa impulsada por una revista cultural dedicada a la música independiente que este año reconoce producciones de todo el país. La distinción ubica a la formación local en un certamen de alcance nacional y federal.

Las postulaciones corresponden a una canción del grupo y a su primer EP, publicado el año pasado. Ese material fue concebido como una experiencia de exploración artística con herramientas de inteligencia artificial, un recurso que la banda incorporó en el proceso creativo para ampliar posibilidades sonoras.

Desde la banda señalaron el desafío de producir de manera independiente, sin el respaldo de una gran discográfica, y la necesidad de sostener un trabajo permanente para crear y difundir su música. Ese contexto explica por qué la nominación funciona también como visibilidad para proyectos locales que operan fuera de los circuitos industriales más concentrados.

El EP surgió precisamente como un experimento con nuevas tecnologías, en una búsqueda orientada a explorar otras opciones de composición y producción. La nominación, en ese marco, toma relevancia porque reconoce tanto una canción puntual como un trabajo conceptual ya editado.

Limbo aguarda ahora el resultado de las nominaciones, en una premiación que reúne producciones de distintas provincias. El dato a seguir es la definición de los premios AQM Música Federal, que servirá como referencia para medir el alcance de la propuesta sanjuanina dentro del mapa de la música independiente del país.