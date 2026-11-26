Las lluvias y la caída ocasional de granizo registradas en distintos puntos de San Juan activaron el seguimiento de los organismos de emergencia, con mayor atención en Jáchal, Iglesia y Sarmiento. Hasta el momento no hubo evacuados ni consecuencias de gravedad, aunque Protección Civil mantiene el monitoreo por la posibilidad de nuevas precipitaciones y por el aumento del caudal de los ríos asociado al deshielo cordillerano.

Operativos preventivos El director de Protección Civil, Diego Morales, explicó en diálogo con Radio Mil20 que el área mantuvo contacto con los intendentes de las zonas más afectadas y destacó que las obras hídricas evitaron mayores inconvenientes. En Jáchal, especialmente en La Gran China, se registró una importante cantidad de agua, pero el sistema de drenaje funcionó correctamente. “Ha drenado el agua hacia el río, entonces ha evitado que se le meta a las casas”, señaló el funcionario.

Morales indicó además que la obra de drenaje presenta un avance del 65% y que no fue necesario evacuar familias. En ese departamento, el camino hacia Mogna quedó interrumpido por la crecida del río, una situación que se repite cuando aumenta el caudal y que obliga a esperar la bajante para restablecer la circulación.

Riesgo en Barreal En Barreal, departamento Calingasta, la preocupación se concentra en el barrio Ansilta por su exposición ante una eventual crecida del río Los Patos. Morales advirtió que el cauce se encuentra dos metros por encima de la plaza de Barreal y sostuvo que, si el caudal aumenta de manera significativa, el agua podría recuperar su recorrido natural y comprometer las defensas existentes. Por ese motivo, personal de Protección Civil recorrió viviendas para advertir a los vecinos y distribuir folletería con recomendaciones.

También se realizaron tareas de concientización a la salida de las escuelas, con participación de Gendarmería, Bomberos y Policía. Entre las medidas transmitidas a las familias figuran la autoevacuación, la preparación de una mochila de emergencia y la limpieza de los sistemas de drenaje. “El río va a buscar su cauce normal cuando tenga la fuerza necesaria”, advirtió el funcionario.

Deshielo y prevención En Los Berros, Sarmiento, Morales aseguró que tampoco hubo evacuados ni consecuencias importantes y aclaró que las precipitaciones se mantienen dentro de los parámetros previstos para una alerta amarilla. Sin embargo, anticipó que el aumento de las temperaturas en la cordillera durante los próximos días podría acelerar el deshielo y provocar una mayor bajada de agua y sedimentos, con posibles efectos sobre las defensas.

El funcionario pidió además evitar el baño en ríos y canales, especialmente ante el incremento del caudal. Explicó que las ripieras tienen pozos profundos que pueden representar un riesgo y que los organismos de seguridad trabajan para delimitar sectores y colocar cartelería preventiva. Sobre los canales de riego, reconoció que será difícil interrumpir la circulación del agua durante los fines de semana, como se hizo en temporadas anteriores para evitar que la gente se metiera a bañarse. Según comentó, la cantidad de agua que deberá circular durante el verano complicará esa posibilidad.

Morales cerró con un llamado a respetar las recomendaciones y a colaborar con la prevención junto a los municipios. Señaló que Protección Civil trabaja con las comunidades ubicadas en sectores vulnerables, aunque advirtió que todavía falta mayor conciencia sobre los riesgos de vivir cerca de los cauces naturales. El seguimiento continuará en los próximos días en función de las lluvias y de la evolución del deshielo en la cordillera.