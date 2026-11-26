El gobernador Marcelo Orrego y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezaron la inauguración de la repavimentación de calle Sargento Cabral, una arteria clave para la conectividad y la circulación del departamento.

La obra fue posible a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Rivadavia. A través del Ministerio de Infraestructura, el Gobierno Provincial llevó adelante las tareas de repavimentación, mientras que el municipio ejecutó los trabajos de urbanización y puesta en valor de todo el sector.





Las intervenciones municipales incluyeron la construcción y acondicionamiento de banquinas, cordones y tareas de pintura, mejorando las condiciones de circulación, seguridad vial y estética urbana de la zona.





Esta intervención representa un nuevo avance en materia de infraestructura vial y mejoramiento urbano, poniendo en valor una arteria estratégica para los vecinos y para quienes transitan diariamente por Rivadavia.





De esta manera, el trabajo articulado entre Provincia y Municipio permite concretar obras que mejoran la infraestructura, fortalecen la conectividad y contribuyen a una mejor calidad de vida para los vecinos.