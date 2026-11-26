Con la llegada de las altas temperaturas, el Gobierno de San Juan confirmó cuáles son los cinco espacios públicos habilitados para bañistas y actividades recreativas. El resto de los espejos de agua, ríos y canales permanece prohibido para evitar accidentes.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), informa a la comunidad que, con el objetivo de garantizar la seguridad, la prevención de accidentes y el disfrute responsable de los espacios acuáticos ante las altas temperaturas, el Gobierno de San Juan ha definido los únicos lugares públicos habilitados con zonas de playas seguras y boyadas.





Los únicos sectores permitidos para el ingreso de bañistas y actividades recreativas en la provincia son los siguientes:

Embarcadero dique Punta Negra solo zona boyada

Embarcader dique de Ullum solo zona boyada

Río San Juan (únicamente a la altura de calle Las Moras) Solo los días viernes, sábados, domingos y feriados, en horario de 15 a 20 horas*.

Dique Cuesta del Viento (en el departamento Iglesia)

Dique San Agustín (en el departamento Valle Fértil)





Estos cinco espacios cuentan de manera exclusiva con cobertura de guardavidas, delimitación de seguridad y coordinación operativa de las distintas áreas del Estado (Seguridad Náutica, Policía de San Juan, Bomberos y Salud).





PROHIBICIÓN ABSOLUTA





Se recuerda a la población que todos los demás lugares, espejos de agua, canales de riego y zonas de río no mencionadas en este listado quedan estrictamente prohibidos para cualquier tipo de actividad acuática o recreativa.





El ingreso a zonas no autorizadas representa un riesgo extremo debido a las corrientes y variaciones de caudal.



