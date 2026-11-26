En Pocito, se realizó un acto para homenajear al personal de salud, reconocer a quienes cumplieron 25 años de servicio y despedir a los trabajadores que iniciaron su jubilación. También se renovó el cuerpo de bandera de la zona.

La Zona Sanitaria V realizó el acto de conmemoración del Día de la Sanidad, en una jornada que reunió a autoridades, directivos y trabajadores de los distintos efectores de Pocito, Rawson y Sarmiento.

Participaron el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; el jefe de Zona Sanitaria V, Néstor Guimaraes; el director del Hospital Dr. Ventura Lloveras, Fernando Flores; la directora del Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), Fernanda Díaz; la jefa de Área Programática Pocito, Carolina Asmet; demás jefes de Área Programática, directores de los hospitales y centros sanitarios de la zona.

Durante la ceremonia se llevó adelante el cambio del cuerpo de bandera nacional. La doctora María Isabel Sarmiento asumió como abanderada, acompañada por Sebastián Bertucci como primer escolta, Silvina Álvarez como segunda escolta y Jova Gómez como primera escolta suplente. Los cuatro representarán a la zona durante el próximo período.

Además, se entregaron reconocimientos a trabajadores que cumplieron 25 años de servicio y a quienes accedieron a la jubilación, en agradecimiento por su compromiso y trayectoria dentro del sistema sanitario.

Las autoridades destacaron el valor del trabajo en equipo y el aporte de cada integrante del sistema de salud, desde las tareas administrativas hasta la atención directa. También remarcaron la importancia de contar con espacios de trabajo adecuados, brindar una atención cálida y sostener el compromiso con las necesidades de la comunidad.

El encuentro permitió reconocer el esfuerzo cotidiano de los equipos de salud y renovar el compromiso de continuar trabajando por una atención de calidad para las familias sanjuaninas.