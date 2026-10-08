Este viernes 9 de octubre, San Juan realizará un simulacro de evacuación por sismo en 1.380 establecimientos educativos y con la participación de más de 243.000 estudiantes. La actividad alcanzará a escuelas estatales y privadas de todos los niveles y modalidades, en el marco de la preparación provincial frente al riesgo sísmico.

El operativo se desarrollará de manera simultánea a las 10, 16, 19 y 21 horas. La coordinación estará a cargo del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Dirección de Protección Civil, según informó la organización del ejercicio.

Capacitación previa La jornada será el cierre del proceso de capacitación desarrollado durante 2026 en el marco del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo. Durante ese trabajo se presentaron 2.400 planes de evacuación, debido a que algunos edificios reúnen más de una institución o distintas comunidades educativas según el turno.

Procedimiento y controles Cada escuela tendrá definido su protocolo antes del inicio. Al activarse la señal, que podrá emitirse por timbres, campanas, altavoces u otros sistemas, docentes y estudiantes deberán adoptar la posición de seguridad durante unos 60 segundos, debajo de pupitres o en zonas internas seguras. Luego, el coordinador designado ordenará la evacuación hacia los puntos de encuentro previstos, con control de asistencia y, cuando corresponda, corte de luz, gas y agua, además de una revisión del edificio antes del regreso.

Impacto en la circulación La actividad también tendrá efectos en el tránsito en sectores donde la evacuación se realice hacia espacios externos a los establecimientos. A las 10, habrá cortes frente a la EPET N°1 Rogelio Boero, la EPET N°2 y la EPET N°4. A las 16, se interrumpirá la circulación en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, porque estudiantes de sus tres niveles se trasladarán hacia Plaza Laprida.

Alcance y seguimiento El programa incorporó este año a las familias, que participaron en la elaboración y presentación de los protocolos. Tras el simulacro, cada escuela deberá realizar un autoanálisis institucional para detectar dificultades y correcciones necesarias, mientras que desde los cinco minutos posteriores al inicio los establecimientos cargarán información en el sistema de monitoreo. Todo el operativo será seguido en tiempo real desde el CISEM, con transmisión especial desde las EPET N°2 y EPET N°4. En 2025, la jornada había alcanzado a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios.