El martes 20 de octubre, entre las 15 y las 19 horas, se realizará en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial el simposio “Raíces, identidad y negocio del vino argentino”, en el marco del XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan. La actividad fue convocada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto al Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan. La instancia se presenta como un espacio de análisis para la comunidad vitivinícola sobre los factores que inciden en la producción y la comercialización del vino.

Según la convocatoria oficial, el encuentro será gratuito, con inscripción previa en forms.gle/oobC844C7yEKh8wv6 y cupos limitados. La organización indicó que el objetivo es abordar el vino argentino desde tres planos complementarios: el origen y la identidad, la base científica que lo sostiene y las decisiones de negocio que permiten su inserción en el mercado. Ese enfoque ubica al simposio en una agenda que combina producción, conocimiento técnico y estrategia comercial.

Exposiciones previstas

La apertura estará a cargo de Mauricio Lorca, enólogo y fundador de Bodega y Viñedos Mauricio Lorca, con la charla “Hacer vino no es tener un negocio de vinos. La mirada del emprendedor”. Luego expondrán los investigadores del INTA Mendoza Martín Fanzone y Santiago Sari, con la presentación “Identidad del Malbec argentino: el caso de San Juan en el contexto nacional”. Esa intervención buscará vincular la información científica con la diferenciación de los vinos sanjuaninos dentro del mapa nacional.

Identidad y mercado

El cierre estará a cargo de Juan Francisco Parajuá, consultor en marketing y estrategia comercial para bodegas, con la exposición “El ADN del vino en Argentina”. La presencia de perfiles técnicos, científicos y comerciales muestra que la actividad apunta a discutir no solo la elaboración, sino también la forma en que el vino se posiciona y compite. En un sector atravesado por cambios en consumo y comercialización, el intercambio se inscribe en una discusión más amplia sobre valor agregado y diferenciación de origen.

La realización del simposio en el marco del concurso nacional de vinos le da al encuentro una referencia institucional concreta dentro del calendario vitivinícola provincial. La inscripción previa es el requisito operativo informado por la organización, mientras que los cupos limitados marcan el alcance de la convocatoria. Hasta el momento, la actividad quedó fijada para el 20 de octubre en la Legislatura Provincial, con una agenda centrada en identidad, ciencia y negocio del vino argentino.