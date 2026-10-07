La Municipalidad de la Ciudad de San Juan trabajará este jueves 8 de octubre en la trocha Este. Habrá corte entre calle Mitre y avenida Santa Fe.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 8 de octubre con los trabajos de repavimentación sobre avenida L. Alem, en el marco del Plan 50 Cuadras. La intervención forma parte del esquema de mejoras viales que ejecuta el municipio en la capital provincial.

Las tareas se concentrarán en la trocha Este, entre calle Mitre y avenida Santa Fe. Durante la jornada habrá un corte de circulación en ese tramo, por lo que el tránsito quedará restringido en el sector. La medida alcanza a una arteria de uso cotidiano para vecinos y conductores que se desplazan por esa zona de la ciudad.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas evitar la zona en la medida de lo posible y respetar la señalización dispuesta. También pidieron atender las indicaciones del personal municipal que trabajará en el lugar. Esas recomendaciones buscan ordenar la circulación mientras avanza la obra.



