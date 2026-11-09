La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará las tareas del Plan 50 Cuadras en calle Santa Fe, entre Güemes y Caseros. Habrá cortes parciales de tránsito y la información está disponible en el portal oficial.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este martes 10 continuará el Plan de pavimentación “50 cuadras” con tareas de repavimentación en calle Santa Fe, entre Güemes y Caseros.

Según la comunicación oficial, las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales. Esa modalidad busca permitir el avance de los trabajos sin interrumpir por completo la circulación en ese tramo del centro sanjuanino.

La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas está disponible en la plataforma oficial de cortes de calles, cortesdecalles.sanjuan.gob.ar. Ese canal concentra los desvíos y restricciones que acompañan la ejecución de obras viales en la capital provincial.

El Plan 50 Cuadras forma parte de las intervenciones municipales orientadas a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la ciudad. En este caso, el tramo intervenido corresponde a una arteria de uso cotidiano para vehículos particulares, transporte y actividad comercial del área central.

De acuerdo con el aviso municipal, los trabajos seguirán en curso durante la jornada prevista y las eventuales modificaciones del tránsito deberán verificarse en la plataforma oficial. La obra queda así supeditada al cronograma de ejecución y a los desvíos que la comuna disponga para ese sector.