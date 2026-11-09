El encuentro incluyó al arzobispo sanjuanino Jorge Eduardo Lozano. La actividad cerró una jornada con representantes del Episcopado argentino y equipos sinodales.

El papa León XIV llegó este lunes por la tarde a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para reunirse con los obispos argentinos, en el tramo final de una jornada de actividades en el país. El encuentro contó con representación sanjuanina a través del arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano.

La actividad contempló el rezo de vísperas junto a integrantes del Episcopado argentino y los equipos sinodales de las distintas diócesis. Luego, el Pontífice compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, según la agenda difundida para la visita.

Presencia sanjuanina La participación de Lozano vuelve a ubicar a la Iglesia de San Juan en una instancia de alcance nacional. El arzobispo ya había mantenido una audiencia privada con León XIV en el Vaticano el pasado 12 de octubre, cuando le presentó el Documento Final del Tercer Sínodo Arquidiocesano de San Juan.

En aquella reunión también conversaron sobre la realidad de la Iglesia local, el seminario y los jóvenes, de acuerdo con lo informado entonces. Ese antecedente da contexto a la presencia del arzobispo sanjuanino en la actividad de este lunes, que reunió a referentes de distintas jurisdicciones eclesiásticas del país.

La visita a la Catedral Metropolitana también tiene un valor simbólico por el vínculo del templo con el papa Francisco. Allí, Jorge Bergoglio desarrolló buena parte de su tarea pastoral como arzobispo de Buenos Aires, antes de convertirse en el primer pontífice argentino.

Con este encuentro, León XIV cerró una agenda que incluyó a los principales referentes de la Iglesia argentina. La continuidad de la visita quedará marcada por la cena prevista en el Arzobispado porteño y por los contactos institucionales que puedan derivarse entre el Vaticano y las diócesis del país.



