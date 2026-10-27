Gustavo Enrique Domínguez permanece en terapia intensiva tras el choque ocurrido el viernes por la noche. La causa está a cargo de la UFI de Delitos Especiales.

A 4 días del siniestro vial ocurrido en Rawson, Gustavo Enrique Domínguez continúa en estado grave y en terapia intensiva, según informó su familia. El hecho se produjo el viernes por la noche, cerca de las 19:25, en la esquina de calle Cecilio Ávila y Triunvirato. La gravedad de las lesiones motivó el pedido de cadenas de oración difundido por su hermana, María Elena Domínguez, en redes sociales.

La mujer escribió: “Quiero seguir pidiendo cadena de oración para mi hermano que continúa muy grave en terapia intensiva”. En otro mensaje agregó: “Su cuerpo tiene que responde parar que pueda salir adelante”. La publicación dio cuenta de la situación clínica del motociclista, que permanece internado tras haber sido embestido por un vehículo en esa intersección del departamento Rawson.

Cómo fue el choque

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Domínguez circulaba en moto de norte a sur por Triunvirato cuando, al llegar a la esquina con Cecilio Ávila, impactó con un Fiat Palio conducido por Sergio Campaña, que transitaba de este a oeste. Como consecuencia de la colisión, el motociclista sufrió lesiones de gravedad y quedó inconsciente. El episodio quedó bajo investigación para determinar la mecánica exacta del siniestro y eventuales responsabilidades.

Intervención policial y pericias

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 24ta de Rawson y personal de Policía Científica. Durante la inspección, constataron que ambas calles estaban asfaltadas y en buenas condiciones, que había luz natural y que la intersección no tenía señalización vial. Además, Tránsito le practicó al conductor del Fiat Palio el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. Esos elementos forman parte de la causa y serán valorados junto con el resto de la prueba reunida.

Causa en trámite

La investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, de la UFI de Delitos Especiales. También se localizaron cámaras de seguridad en una vivienda cercana y ya fueron extraídas las grabaciones para incorporarlas al expediente. Ese material puede resultar clave para precisar la secuencia del impacto y establecer si existieron maniobras previas que hayan incidido en el hecho.

Por el momento, la evolución clínica de Gustavo Enrique Domínguez y el análisis de las imágenes obtenidas son las variables centrales del caso. La causa sigue en etapa de recolección de evidencia y no se informaron, hasta ahora, nuevas medidas procesales.