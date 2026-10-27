Un grupo de militares retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas se concentró este martes en San Juan para reclamar la reapertura de la farmacia de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, que dejó de atender al público en la provincia. La manifestación se realizó en la esquina de 25 de Mayo y Caseros y luego avanzó hasta la delegación local, en Avenida Córdoba y Tucumán. El planteo se centró en la continuidad de la atención presencial y en la provisión de medicamentos para los afiliados sanjuaninos.

Reclamo y alcance El referente del grupo, Marcelo Pereyra Cuevas, sostuvo que el cierre afecta a las farmacias que los afiliados utilizaron durante su carrera militar y también en su condición de retirados. En ese marco, advirtió sobre el riesgo de que cierre la delegación sanjuanina y cuestionó que se mantenga el cobro de la afiliación mientras se reduce la prestación. La protesta se desarrolló de manera pacífica y con banderas argentinas, según se observó en la convocatoria.

Decisión nacional El reclamo apunta a la resolución de IOSFA de cerrar sus 31 farmacias propias en todo el país. En San Juan, la sucursal ya dejó de funcionar y los afiliados pidieron su reapertura. A esa situación se suma el temor de que la delegación local también cierre y que la atención se traslade a una sede regional en Mendoza, lo que dejaría a los beneficiarios de la provincia sin atención presencial en su jurisdicción.

Petitorio formal Los manifestantes entregaron un petitorio al administrador de IOSFA, Gonzalo Secchi, para pedir que se frene el cierre de las farmacias y se mantenga abierta la delegación provincial. Según el escrito, la medida afecta de manera directa a cerca de 3.500 beneficiarios sanjuaninos entre retirados y pensionados. Los firmantes aclararon que la protesta no tiene fines políticos y que responde a la defensa de la salud de la familia militar.

Antecedentes normativos El petitorio repasa que, antes del año 2000, cada fuerza armada tenía sus propios laboratorios para producir medicamentos. Una resolución del 20 de diciembre de 2000 unificó esa producción en un solo laboratorio conjunto, lo que —según el planteo presentado— derivó en faltantes en los estantes. Más tarde, un decreto del 31 de mayo de 2013 creó la actual IOSFA al unificar las obras sociales de las tres fuerzas.

Próximos pasos Los afiliados sostienen que desde hace casi dos años se les viene negando la atención médica y que falta stock de remedios esenciales, aunque la cuota social continúa descontándose cada mes. Por eso pidieron que Gonzalo Secchi se comunique con el administrador de la obra social de la Fuerza Aérea, el general Pablo Guillermo Plaza, para evitar el cierre definitivo de las delegaciones. Ahora esperan una respuesta formal al petitorio presentado en San Juan.