Proteccionistas de San Juan piden no dar animales en adopción entre fines de octubre y mediados de noviembre. Sostienen que la tradición debe preservarse sin exponer a las mascotas.

Este martes 27 de octubre, en San Juan, proteccionistas difundieron una advertencia vinculada con la tradición del Día de los Muertos o Halloween. La práctica recuerda a las mascotas fallecidas y, según la creencia popular, permite que regresen por unas horas para reencontrarse con sus familias. En ese contexto, pidieron extremar cuidados y evitar la entrega de animales en adopción durante este período.

La costumbre incluye preparar altares u ofrendas con alimentos, fotografías, agua, velas o juguetes para homenajear a perros, gatos y otros animales muertos. La proteccionista sanjuanina Emilia Merino señaló en diálogo con TELESOL DIARIO que la fecha también se mantiene como una instancia para preservar la ilusión de los niños que participan de la tradición. Al mismo tiempo, advirtió que existen personas que podrían aprovechar estas jornadas para cometer actos de maltrato.

La advertencia de la proteccionista





Merino afirmó: “En estas fechas, no hay que dar en adopción a los animalitos”. También sostuvo: “Hay una parte malvada”, en referencia a los supuestos sacrificios de animales, y agregó que desde su espacio están “totalmente en contra” de esas prácticas. Según explicó, por ese motivo no entregan mascotas en adopción en esta etapa del año.

La referente proteccionista indicó además que intentan concientizar sin afectar la expectativa de los más chicos, que suelen participar de la celebración con sus mascotas. “Estamos tratando de concientizar a la gente, pero tampoco nos gusta romper la ilusión de una criatura. Hay sentimientos encontrados respecto a esto”, señaló. En su caso, la recomendación apunta a sostener la tradición sin exponer a los animales a riesgos innecesarios.

Cuidados hasta mediados de noviembre

Merino precisó que la precaución alcanza, sobre todo, a gatos y perros, en particular los de pelaje negro o blanco, aunque advirtió que hoy también se utilizan animales de otros colores. Por eso, recomendó evitar las adopciones “hasta mediados de noviembre”. La advertencia se enmarca en una tradición popular que convive con la posición de la Iglesia Católica, que no la reconoce como parte de su doctrina, según indicó la proteccionista.

La recomendación de los grupos proteccionistas se concentra en un período acotado y busca prevenir situaciones de maltrato asociadas a creencias vinculadas con esta fecha. Mientras se mantiene la costumbre de los altares y ofrendas, la variable a seguir será si aumentan o no las precauciones en refugios y espacios de adopción durante las próximas semanas.