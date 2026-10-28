Zacarías Conte Grand permanece internado en el Hospital de Toledo tras el choque de trenes en España. Su hermana, Ana Martina Conte Grand, murió en el siniestro.

El accidente ferroviario ocurrido en España dejó como saldo la muerte de la sanjuanina Ana Martina Conte Grand y mantiene en estado crítico a su hermano, Jeremías Conte Grand, quien también viajaba en una de las formaciones involucradas en el choque.

El joven permanece internado en el Hospital de Toledo, donde recibe atención médica por las graves lesiones sufridas durante el impacto. Según trascendió desde su entorno familiar, su cuadro es delicado y sus allegados pidieron acompañamiento y oraciones para que pueda recuperarse.

La situación adquiere mayor dimensión por el contexto familiar del paciente, que es padre de una beba de apenas cuatro meses. Su esposa y su hija esperan por su evolución mientras continúa la atención médica en Toledo.

La tragedia ferroviaria generó conmoción entre la comunidad argentina en España y en San Juan, donde la muerte de Ana Martina Conte Grand y la evolución de su hermano mantienen la atención sobre el estado de los heridos. Por el momento, no se informaron nuevos partes médicos en el material difundido.