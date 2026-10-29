La lluvia y el granizo se registraron en Rodeo, Iglesia, cerca de las 17:25. Un vecino informó acumulación de agua en calles y avenidas.

Una tormenta con lluvia y granizo se registró en Rodeo, en el departamento Iglesia, durante la tarde de este jueves. El episodio fue observado por vecinos de la zona y dejó acumulación de agua en algunas calles y avenidas. La información disponible surge del registro aportado por un lector y no incluye, en el material original, reportes oficiales sobre daños o asistencia.

▶ WhatsApp Video 2026-10-29 at 7.54.09 PM.mp4 · 0:18





Registro vecinal Según el testimonio de Fernando Poblete, lector que compartió videos del fenómeno, las precipitaciones comenzaron alrededor de las 17:25 y estuvieron acompañadas por caída de granizo. El vecino también indicó que, luego del temporal, la situación se había calmado, aunque el cielo permanecía nublado. Ese mismo registro da cuenta de agua corriendo por algunos sectores de la avenida y de calles de la localidad.

▶ WhatsApp Video 2026-10-29 at 7.54.09 PM (4).mp4 · 0:36





Impacto en la localidad Las imágenes enviadas por Poblete permiten observar las condiciones en las que se desarrolló la tormenta y la forma en que las precipitaciones alcanzaron a la zona urbana de Rodeo. El material muestra un fenómeno de corta duración, pero suficiente para generar anegamientos parciales en la vía pública. En el texto original no se informan interrupciones de servicios, evacuaciones ni daños materiales cuantificados.

▶ WhatsApp Video 2026-10-29 at 7.54.09 PM (1).mp4 · 0:11





Contexto inmediato El dato relevante para seguir es la evolución del tiempo en el departamento Iglesia durante las horas posteriores al episodio. Por el momento, la referencia concreta disponible es el horario de inicio informado por el lector y la presencia de agua acumulada en sectores de circulación. Cualquier evaluación sobre consecuencias mayores dependerá de reportes posteriores de autoridades locales o de nuevos registros de la zona.