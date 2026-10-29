Familiares y allegados homenajearon a Gemma Álvarez con una actividad simbólica y un video. La fecha estuvo atravesada por la ausencia y por el recuerdo compartido.

Este jueves 29 de octubre, la familia de Gemma Álvarez se reunió para recordarla en el día en que habría cumplido 35 años. La convocatoria fue organizada por sus seres queridos como una forma de mantener presente su memoria en una fecha marcada por la ausencia.

La actividad incluyó un gesto simbólico y un video preparado especialmente para la ocasión. Según relataron sus familiares, el encuentro buscó reunir a quienes la conocieron y también acercar su historia a personas que no tuvieron relación directa con ella.

Homenaje familiar

Una de sus familiares expresó: “Hoy sería su cumple número 35. Lamentablemente no está acá físicamente, pero sí está en su espíritu, su esencia, su todo”. También agradeció a quienes participaron del homenaje y acompañaron a la familia en la jornada.

La misma familiar señaló que la intención fue transformar una fecha atravesada por la pérdida en una instancia de recuerdo. En ese sentido, sostuvo que la propuesta apuntó a honrarla “desde el amor y los momentos felices”, en lugar de dejar pasar el aniversario sin una expresión pública de memoria.

La reunión estuvo atravesada por abrazos, emoción y acompañamiento de allegados. En otro tramo de su testimonio, la familiar afirmó: “Yo creo que ni siquiera la fatalidad de haberla perdido nos va a separar”, en una frase que condensó el sentido del encuentro y el vínculo que la familia dijo sostener con su recuerdo.