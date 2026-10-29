El organismo difundió el estado de los corredores nacionales afectados por el temporal y recomendó circular con precaución ante la persistencia de lluvias en zonas de montaña.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su 9° Distrito San Juan, emitió un parte de prensa urgente a las 19.30 del jueves 29 de octubre con el estado actualizado de transitabilidad de las principales rutas nacionales de la provincia, afectadas por lluvias y caída de granizo durante la jornada. El reporte detalla la situación corredor por corredor y acompaña la información con recomendaciones de conducción preventiva dirigidas a los usuarios de las rutas.

Jáchal y Rodeo

Según el parte difundido por el organismo, la Ruta Nacional 150, en el tramo que conecta Rodeo con Jáchal, se encuentra transitable con mucha precaución. Vialidad Nacional registró en ese trayecto lluvias persistentes y caída de granizo en distintos sectores del recorrido al momento de emitir el comunicado.

Iglesia

La Ruta Nacional 149, en el departamento Iglesia, figura como transitable con precaución según el mismo reporte. El organismo indicó que el trayecto está afectado por la presencia de lluvias en la zona de montaña.

Ruta 40 Norte y otros corredores

En la Ruta Nacional 40 Norte, Vialidad Nacional informó condición de transitabilidad plena, con cielo despejado en gran parte del tramo, aunque solicitó mantener la atención ante posibles variaciones climáticas locales. El organismo agregó que el resto de las rutas nacionales de la provincia se mantienen transitables por el momento.

Recomendaciones de seguridad

Vialidad Nacional solicitó a la comunidad reducir la velocidad y adaptarla al estado del pavimento para evitar pérdidas de control o hidroplaneo, y pidió evitar el tránsito nocturno por los sectores afectados por el temporal debido a la reducción de la visibilidad. El organismo recomendó además ampliar la distancia respecto del vehículo que circula adelante, circular con luces bajas encendidas y antiniebla si la visibilidad disminuye, y respetar la señalización transitoria y las directivas del personal de Vialidad Nacional y de las fuerzas de seguridad presentes en las rutas.

Datos a seguir: Vialidad Nacional recomendó consultar los canales oficiales de comunicación del 9° Distrito San Juan para acceder a reportes adicionales y actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las rutas.