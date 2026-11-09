Acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale del sorteo 3424, realizado el domingo 8 de noviembre. En Buenos Aires hubo un ganador del Tradicional por más de $1.852 millones.

El sorteo 3424 del Quini 6, realizado la noche del domingo 8 de noviembre, dejó siete ganadores en San Juan en la modalidad Siempre Sale. Cada apostador recibió $1.865.834 tras acertar cinco de los seis números sorteados.

Según el detalle difundido del juego, esa categoría repartió premios entre 266 apuestas ganadoras de todo el país y tuvo un pozo total superior a $496,3 millones. Los números favorecidos fueron 07, 14, 31, 36, 42 y 45, en una modalidad que premia a quienes logran cinco aciertos cuando no aparece un ganador con seis números.

Premio principal En el Tradicional, un apostador que hizo su jugada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acertó los seis números y obtuvo $1.852.200.529. El premio quedó como el principal resultado de la jornada y concentró el mayor monto del sorteo.

Otras modalidades En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 20, 21, 34, 35, 38 y 39, pero el premio principal quedó vacante. En Revancha salieron 08, 09, 10, 17, 21 y 32, y tampoco hubo apostadores con seis aciertos.

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 11 de noviembre a las 21:15, con un pozo estimado de $6.690 millones. Ese dato marca el monto de referencia para la siguiente edición del juego oficial.