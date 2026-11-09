La temperatura subirá desde este lunes y el calor más intenso se concentrará entre jueves y viernes. El sábado podría cambiar el tiempo con lluvias.

San Juan atravesará una semana con ascenso sostenido de la temperatura y un pico de calor entre jueves y viernes, cuando las máximas podrían llegar a 39 grados. El pronóstico también anticipa un cambio de condiciones para el sábado, con posibilidad de lluvias en la provincia.

Este lunes marcará el inicio de la tendencia, con una mínima prevista de 17 °C y una máxima de 33 °C. Durante la madrugada se espera viento del Norte a unos 10 km/h, mientras que el resto de la jornada estaría acompañado por brisas leves del Este. Por la tarde, además, se prevé un aumento de la nubosidad.

Ascenso térmico La temperatura seguirá en aumento durante los días siguientes y el tramo final de la semana concentrará las condiciones más exigentes. Para jueves y viernes se anuncian máximas cercanas a los 39 °C, un nivel que obliga a extremar cuidados en las horas de mayor exposición solar. El dato central del pronóstico es la persistencia del calor durante varios días consecutivos, más que un episodio aislado.

Cambio de tiempo El panorama podría modificarse el sábado, cuando se espera un descenso de la temperatura y la posibilidad de lluvias. Ese viraje cerraría una semana con dos etapas diferenciadas: primero, una escalada térmica que llevará los registros casi hasta los 40 grados; después, un alivio relativo asociado a la inestabilidad prevista para el fin de semana.