Ningún apostador acertó los 15 números del sorteo 2.453, realizado el domingo 8 de noviembre. El premio principal se acumula para la próxima edición.

El Telekino volvió a poner en juego una suma millonaria, pero el premio principal quedó vacante. En el sorteo 2.453, realizado este domingo 8 de noviembre de 2026, ningún apostador acertó los 15 números del Tradicional, cuyo pozo era de $1.061.750.011.

Con ese resultado, el próximo sorteo tendrá un pozo estimado de $1.400 millones. La cifra vuelve a concentrar la atención sobre una modalidad que reparte premios por aciertos y también por número de cartón, además del acumulado principal.

Los números del Tradicional

La combinación ganadora fue 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 25. En la categoría de 15 aciertos, el premio quedó vacante. Hubo 22 ganadores con 14 aciertos, que recibirán $648.527 cada uno. Además, se registraron 689 ganadores con 13 aciertos, con un premio de $62.506 por persona, y 7.756 apostadores con 12 aciertos, que cobrarán $19.042.

Resultados del Rekino

En el Rekino, la combinación sorteada fue 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25. En esta modalidad hubo nueve ganadores con 14 aciertos, y cada uno recibirá $587.144.

Cartones premiados

El sorteo también dejó cinco premios de $3.000.000 por número de cartón. Los beneficiados fueron los cartones 120.108, de Capital Federal; y 510.585, 597.972, 745.521 y 762.955, todos de Buenos Aires. La próxima edición del juego se realizará el domingo siguiente, con el pozo estimado de $1.400 millones como principal atractivo.