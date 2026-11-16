Los restos de la sanjuanina de 32 años llegaron a la provincia y fueron sepultados el viernes. Su hermano Jeremías sigue recuperándose en España.

Los restos de Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina de 32 años fallecida en el choque de trenes de alta velocidad ocurrido en España, fueron velados y sepultados en Ullum el pasado viernes. La despedida se concretó más de dos semanas después del siniestro registrado en el municipio de Urda, en Toledo, donde la mujer murió junto a otras víctimas del accidente.

La información fue confirmada por personas del entorno familiar, que señalaron que el traslado de los restos desde Europa finalmente se concretó para que descansaran en su tierra natal. La ceremonia marcó el cierre del proceso de repatriación, una gestión que se extendió por la complejidad de los trámites posteriores al accidente. En el mismo hecho también resultó herido su hermano Jeremías, que sobrevivió al impacto.

Identificación y repatriación

Ana Martina era podóloga y había viajado el 28 de octubre junto a Jeremías en uno de los trenes involucrados en el choque. Según los datos de la investigación, el impacto se produjo a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora. La confirmación oficial de su fallecimiento llegó varios días después, cuando sus familiares pudieron reconocer el cuerpo. Ese proceso estuvo condicionado por la magnitud del siniestro, que dejó 69 víctimas fatales.

El viaje familiar

El traslado a España tenía un motivo familiar concreto. Ana Martina había viajado junto a sus padres y otro de sus hermanos para visitar a Jeremías y conocer a su hijo, nacido apenas cuatro meses antes. La visita, que debía estar centrada en el reencuentro, terminó atravesada por el accidente ferroviario que derivó en la muerte de la sanjuanina. La familia pudo luego completar los trámites necesarios para repatriar el cuerpo y realizar la despedida en San Juan.

Recuperación en Toledo

Mientras tanto, Jeremías continúa en Toledo con su recuperación y reside junto a su familia. El joven también había resultado herido en el accidente y permanece en seguimiento tras haber sobrevivido al choque. La situación mantiene abierto el proceso de asistencia médica y de acompañamiento familiar en España, a la espera de la evolución de su estado de salud.