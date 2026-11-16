Las autoridades provinciales informaron una actualización de la alerta amarilla por tormentas en San Juan, con una ampliación del área afectada que ahora incluye a sectores del Gran San Juan. La advertencia alcanza a Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Capital y Rivadavia, además de otras zonas de la provincia. El fenómeno podría presentarse con lluvia, granizo y viento fuerte.

En la primera previsión, el evento estaba anunciado para la noche de hoy en Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil. Con la actualización, el alcance se extendió también a Calingasta, Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda y Pocito. La modificación amplía el universo de localidades expuestas a precipitaciones intensas en un mismo episodio meteorológico.

Pronóstico oficial

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas mencionadas pueden ser afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas fuertes. El parte oficial agrega que esos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se trata de condiciones que, por su intensidad y concentración temporal, pueden generar complicaciones puntuales en la circulación y en áreas urbanas y rurales.

Acumulados previstos

El organismo estimó valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, con la posibilidad de superaciones locales. Ese dato resulta relevante para la planificación de actividades al aire libre, el drenaje pluvial y la eventual respuesta de los servicios de emergencia. La advertencia mantiene vigente el seguimiento de la evolución del sistema durante la noche de hoy.