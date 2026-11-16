El Gobierno nacional reglamentó el acceso abierto para trenes de carga y fijó cómo se cobrará el peaje. La medida antecede la licitación de la línea San Martín, clave para San Juan.

El Gobierno nacional publicó este lunes 16 de noviembre las reglas para que distintas empresas de cargas ferroviarias puedan circular por una misma vía. El esquema prevé que quien administra la infraestructura cobre un peaje a los operadores por el derecho de paso o la reserva de lugar para sus trenes. La medida llega antes de que se abran las ofertas por las líneas del Belgrano Cargas, entre ellas la línea San Martín, que conecta a San Juan con Mendoza.

La Resolución 1984/2026 del Ministerio de Economía reglamenta el llamado acceso abierto, un sistema previsto desde 2015 en la Ley 27.132. Ese régimen permite que una empresa habilitada transporte mercadería por vías administradas por otra, siempre que exista capacidad disponible y se cumplan los requisitos de seguridad. La norma define así el marco operativo para un esquema de uso compartido de la red ferroviaria de cargas.

Cómo funcionará el cobro

El peaje lo pagará la empresa que opere el tren de cargas. Cada administrador de la vía deberá publicar cuánto cuesta, cómo se calcula y cómo se actualiza ese valor, además de informar qué lugar hay disponible y qué obras pueden afectar el servicio. Las empresas interesadas deberán acreditar su inscripción, presentar los seguros correspondientes y detallar qué carga llevarán, por qué tramos y con qué frecuencia.

El administrador tendrá hasta 30 días hábiles administrativos para responder la solicitud y, una vez aprobada, las partes deberán acordar los recorridos, los horarios y la capacidad contratada. La resolución también establece que una misma empresa podrá administrar la vía y operar sus propios trenes, pero en ese caso deberá informar qué parte de la infraestructura reserva para sus servicios y cuánto la utiliza. Ese punto queda bajo control estatal para verificar si la reserva afecta el paso de otros transportistas.

Impacto en San Juan

En San Juan, la línea San Martín entra desde Mendoza por Cañada Honda y sigue hacia Caucete, Angaco y Albardón. Por ese tramo circula hoy la piedra caliza que se usa en polos siderúrgicos de San Nicolás y Villa Constitución, por lo que las nuevas reglas serán relevantes para las empresas que soliciten horarios de circulación. La provincia busca además reactivar el ramal Albardón–Jáchal, hoy sin uso, como otra vía de salida para la producción minera.

Para que ese ramal se conecte con la línea San Martín hacen falta obras, entre ellas el cambio del ancho de las vías. La resolución de este lunes ordena el uso compartido de la red, pero la recuperación del ramal depende de que esas intervenciones se concreten. El próximo paso de la licitación será el lunes 21 de diciembre a las 10, cuando se abrirán las ofertas de la primera etapa para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.