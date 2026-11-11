Leonardo Barraza, seminarista del Seminario de San Juan, participó como servidor en la celebración litúrgica presidida por el papa León en la provincia de Córdoba.

El seminarista Leonardo Barraza participó en la misa presidida por el papa León en la provincia de Córdoba, en representación del Seminario de San Juan, según informó la institución eclesiástica. La actividad se desarrolló como parte de las funciones litúrgicas de la celebración, en las que Barraza cumplió tareas de servicio religioso.

La participación de un seminarista sanjuanino en un oficio de estas características constituye un antecedente para la formación religiosa de la provincia, en la medida en que implica representación institucional directa del Seminario de San Juan ante una celebración presidida por el máximo referente de la Iglesia católica. El Seminario de San Juan no precisó, hasta el momento, la fecha exacta del oficio ni detalles adicionales sobre la agenda que motivó el viaje del seminarista a la provincia de Córdoba.