La máxima llegará a 34°C y la mínima será de 15°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. No se esperan precipitaciones y la temperatura bajará hacia la noche.

San Juan tendrá este miércoles 11 de noviembre una jornada con máxima prevista de 34°C y mínima de 15°C, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo no anticipó probabilidades de precipitaciones para el día. La previsión ubica el mayor impacto térmico en las horas de la tarde, cuando se alcanzará el valor máximo.

Durante la madrugada, el SMN indicó cielo ligeramente nublado y una brisa del sector sur. Por la mañana, el panorama será similar, con escasa nubosidad y sin cambios relevantes en las condiciones generales. Ese comportamiento mantiene una amplitud térmica marcada entre el inicio del día y el momento de mayor calor.

Tarde con máxima Hacia la tarde, la temperatura llegará a los 34°C, con cielo algo nublado y una brisa proveniente del norte. Ese tramo concentrará la mayor exigencia térmica de la jornada para actividades al aire libre, circulación urbana y tareas expuestas al sol. El parte oficial no informó inestabilidad atmosférica asociada a lluvias.

Descenso nocturno Durante la noche, la temperatura bajará a 25°C y el cielo seguirá algo nublado, de acuerdo con el SMN. Ese retroceso térmico marcará el cierre del día con condiciones más moderadas que las de la tarde. Para el seguimiento meteorológico local, el dato central continúa siendo la persistencia del calor y la ausencia de precipitaciones en el pronóstico oficial.