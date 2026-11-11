El artista de Rawson fue convocado por la Galería de Arte Braque, en Buenos Aires. Exhibirá cuatro obras y hará una demostración frente al público.

El artista plástico sanjuanino Gustavo Pérez Espinoza, oriundo de Rawson, participará de una nueva edición de La Noche de los Museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una intervención de pintura en vivo. La actividad fue organizada por la Galería de Arte Braque, ubicada en San Martín 975, en el barrio porteño de Retiro. Según la convocatoria, será el único artista que pintará frente al público durante la exposición.

La participación de Pérez Espinoza se concretó después de que enviara algunas de sus producciones a una muestra especial en Buenos Aires, donde sus obras fueron seleccionadas para integrar la exposición. En ese marco, la propuesta apunta a mostrar el proceso de elaboración de una pintura desde sus primeras etapas, con explicaciones sobre la técnica de óleo, es decir, la utilización de pigmentos mezclados con aceites como base del trabajo artístico.

Obras seleccionadas

Además de la demostración en vivo, el sanjuanino exhibirá cuatro obras: “Tarde de Zonda”, “Fogata”, “San Jorge y el Dragón” y “Cardenales”. Esta última incorpora una referencia a la visita del papa León XIV a la Argentina, según se informó. La selección de piezas forma parte de la presentación que acompañará la actividad en la galería porteña.

La inauguración está prevista para este sábado 14 de noviembre, a las 19, y la sala permanecerá abierta hasta las 2:30 de la madrugada. Durante ese lapso, el público podrá observar tanto las obras como el desarrollo del trabajo del artista. La permanencia de la muestra no se limitará a esa jornada, ya que las piezas de Pérez Espinoza quedarán expuestas durante dos semanas en la galería.

Proyección de la muestra

La continuidad de la exhibición permitirá que visitantes que no concurran durante la noche de apertura accedan después a la producción del artista sanjuanino. En términos de agenda, la actividad combina exhibición, demostración técnica y permanencia posterior de las obras en sala, en un circuito cultural que vincula a San Juan con una programación porteña de alcance masivo.