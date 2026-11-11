La Justicia formalizó la investigación por departamentos no entregados en Rivadavia. Entre las personas imputadas está Luis Darío Oro, con antecedentes judiciales recientes.

En Tribunales la causa la lleva el juez Diego Sainz

La Justicia formalizó este martes una investigación por una presunta estafa vinculada con un proyecto inmobiliario en Rivadavia que prometía la construcción y entrega de tres departamentos y, según las denuncias, nunca cumplió con las unidades acordadas.

El caso se activó a partir de presentaciones realizadas en septiembre por tres personas que aseguraron haber pagado por las propiedades y no haber recibido respuesta ni devolución del dinero. En uno de los casos, el monto abonado habría sido de 11.000 dólares, de acuerdo con lo expuesto en la causa.

La imputación La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías Diego Sanz, con intervención del fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La investigación penal preparatoria fue habilitada por el plazo de un año. A Luis Darío Oro se le atribuyeron los presuntos delitos de estafa por desbaratamiento de derecho acordado y estelionato, en tres hechos. A Erica Solange Ayala se le imputaron tres hechos de estafa, mientras que a Wanda María Díaz se le atribuyó el presunto delito de estelionato.

Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, el emprendimiento había comenzado en 2021 y contemplaba la construcción de tres monoambientes, con entrega prevista para 2024. Las personas denunciantes sostuvieron que realizaron reclamos sin obtener respuestas y que tampoco lograron recuperar el dinero entregado. En esta etapa, la resolución judicial no implica una condena, sino la apertura formal de la pesquisa para reunir prueba sobre lo ocurrido.

Medidas cautelares Como parte de la decisión judicial, el magistrado dispuso que los tres imputados no puedan acercarse ni mantener contacto con los denunciantes. También ordenó la inhibición de bienes de los acusados, una medida que busca resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales mientras avanza el expediente.

Antecedentes La nueva causa se suma a otros expedientes que involucraron a Luis Darío Oro durante 2025, también relacionados con operaciones inmobiliarias. En uno de esos casos, tres familias denunciaron haber pagado 70.000 dólares cada una por viviendas en el loteo Bloise, también en Rivadavia, y en agosto de 2025 se alcanzó un acuerdo de reparación integral que contemplaba la finalización de las obras y la entrega de las propiedades y su documentación.

En otra causa se había propuesto una salida alternativa mediante un compromiso de reparación, pero, según fuentes judiciales citadas en la investigación, ese acuerdo no se habría cumplido y el expediente sigue en trámite. Con la investigación penal preparatoria ya abierta, el próximo paso será la producción de prueba para determinar responsabilidades en las operaciones denunciadas.