El SMN prevé una semana de fuerte amplitud térmica entre el 9 y el 14 de noviembre. El jueves será el día más caluroso y el sábado llegará alivio.

San Juan transitará entre el 9 y el 14 de noviembre una semana de variaciones térmicas marcadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé mínimas de 15°C y una máxima de 37°C a mitad de semana, con días de viento intenso y un descenso de temperatura hacia el cierre del período. El cuadro coincide con el contexto nacional de expectativa por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

Inicio con calor y viento norte

El lunes 9 de noviembre comenzará con una mínima de 15°C y una máxima de 31°C, en una jornada cálida. Hacia la tarde-noche se espera el ingreso de viento norte con velocidad cercana a los 50 km/h. El SMN también anticipó la probabilidad de chaparrones aislados.

Ráfagas del sur y nuevo ascenso térmico

Para el martes 10 de noviembre, la temperatura bajará levemente hasta una máxima de 29°C y una mínima de 18°C. El cielo permanecerá algo nublado y el viento del sector sur podría registrar ráfagas de hasta 60 km/h, uno de los valores más altos del período. El miércoles 11 de noviembre volverá a subir el calor, con mínima de 18°C y máxima de 33°C, bajo cielo parcialmente cubierto.

El pico de calor será el jueves

La jornada más calurosa será el jueves 12 de noviembre, con cielo mayormente despejado y una brisa leve del norte. Ese día, la mínima se ubicará en 19°C y la máxima alcanzará los 37°C, el techo semanal previsto por el organismo oficial. El viernes 13 de noviembre continuará la masa de aire calurosa e inestable, con mínima de 26°C y máxima de 34°C, además de viento del norte cercano a los 40 km/h.

Alivio térmico hacia el fin de semana

El sábado 14 de noviembre llegará con un marcado descenso de las marcas térmicas. El SMN prevé ingreso de viento leve del sector sur, una mínima de 19°C y una máxima de 22°C, con cielo nublado e inestable. Como recomendación, el organismo pidió extremar la hidratación, evitar la exposición solar prolongada durante el jueves y prestar atención a las alertas por ráfagas intensas en la vía pública durante el martes y el viernes.