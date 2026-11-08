La Arquidiócesis local convocó a un repique simultáneo este domingo a las 16:30. La señal coincidirá con el arribo del Papa a la Argentina.

La Arquidiócesis de San Juan de Cuyo anunció que todas las parroquias, iglesias y capillas de la provincia harán sonar sus campanas al unísono este domingo 8 de noviembre a las 16:30. La convocatoria se extenderá durante diez minutos y coincidirá con el momento en que el Papa León XIV toque suelo argentino. Según la comunicación eclesiástica, la medida busca acompañar de manera simultánea el inicio de la visita papal al país.

La iniciativa fue presentada como un gesto de júbilo colectivo y de coordinación institucional dentro de la estructura católica provincial. El repique abarcará a la totalidad de los templos de la jurisdicción arquidiocesana, sin distinción entre parroquias, iglesias y capillas. De ese modo, San Juan se sumará a la cadena nacional de festejos prevista para el arribo del pontífice. La decisión no implica una actividad litúrgica extraordinaria, sino una señal sonora coordinada desde la sede eclesiástica local.

Alcance provincial

La consigna fue difundida por la propia Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, que vinculó el repique con la recepción del máximo referente de la Iglesia católica. El horario elegido coincide de manera exacta con el aterrizaje del pontífice en Argentina, según la información difundida por la institución. La medida tendrá alcance en todo el territorio provincial donde la arquidiócesis ejerce su organización pastoral. En consecuencia, el gesto quedará asociado al inicio formal de la visita papal al país.

Señal institucional

El anuncio no incluyó otros detalles operativos sobre actividades complementarias, celebraciones o actos posteriores en la provincia. Tampoco se informaron cambios en la agenda parroquial ni disposiciones adicionales para los fieles. Por ahora, la referencia concreta es el repique simultáneo de 10 minutos programado para las 16:30 de este domingo 8 de noviembre. Ese horario será el punto de referencia para seguir la recepción local de la visita papal en San Juan.