La profesora de música Anabel Sonia Albornoz, de 52 años, murió tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 510, en el departamento Valle Fértil. El hecho fue informado como un caso investigado por la UFI Delitos Especiales, que trabaja sobre las pericias preliminares para determinar cómo se produjo la caída de la motocicleta. Según esos primeros datos, no se registraron indicios de participación de terceros.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:50 del sábado 7 de noviembre de 2026, a unos 8 kilómetros al sur de la localidad de Marayes. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la docente circulaba en sentido sur-norte a bordo de una motocicleta Voge de 300 cc. Al ingresar a un tramo en curva, por razones que aún se investigan, perdió el control del rodado, derivó hacia la banquina e impactó contra el guardarraíl. La muerte se produjo en el acto, según la información oficial relevada en la escena.

Actuación judicial

La intervención quedó a cargo de personal de la UFI Delitos Especiales, que tomó las primeras medidas de rigor en el lugar del siniestro. En esta etapa, la hipótesis de trabajo es que la pérdida de control del vehículo habría sido el desencadenante del impacto, aunque el expediente deberá precisar si hubo factores de la traza, del estado del rodado o de otras variables viales. La ausencia de indicios de terceros descarta, por ahora, una intervención externa en el hecho.

Trayectoria y reacción institucional

Albornoz era reconocida en el ámbito educativo y cultural sanjuanino por su labor como docente de música, además de su actividad como emprendedora y referente solidaria. La comunidad del Colegio Don Bosco (Salesianos San Juan), institución en la que trabajó, difundió un comunicado institucional en el que expresó: “El Colegio Don Bosco comunica con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida docente, Anabel Albornoz”. En el mismo texto, la entidad señaló que su vida fue “un testimonio de pasión por la música, solidaridad desbordante y una profunda fe en María Auxiliadora”.

Antecedentes y próximos pasos

La noticia generó conmoción en el entorno escolar y en la comunidad salesiana, que acompañó a su familia en el comunicado difundido tras conocerse el hecho. En paralelo, la investigación judicial continúa para establecer las circunstancias exactas del siniestro y completar la evaluación técnica del tramo de ruta donde ocurrió el impacto. Ese análisis será clave para determinar si existieron factores mecánicos, viales o de otra naturaleza que hayan incidido en el desenlace.