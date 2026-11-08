La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desarrollará un nuevo cronograma de desinsectación del martes 10 al viernes 13 de noviembre, con intervenciones organizadas en turnos mañana y tarde en diferentes sectores de Capital.
Las tareas se distribuirán de la siguiente manera:
Cronograma – Turno mañana
Martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre: desinsectación en el cuadrante comprendido por las calles Jorge Newbery, Salvador María del Carril, Falucho y Sarmiento, en el sector de Rioja Chica.
Cronograma – Turno tarde
Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: atención de pedidos particulares realizados a través del Sistema de Reclamos Municipal.
Jueves 12 y viernes 13 de noviembre: desinsectación en el asentamiento Santa Bárbara.