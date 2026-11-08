Del martes 10 al viernes 13 de noviembre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevará adelante trabajos de desinsectación en el sector de Rioja Chica y el asentamiento Santa Bárbara, además de atender pedidos particulares a través del Sistema de Reclamos Municipal.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desarrollará un nuevo cronograma de desinsectación del martes 10 al viernes 13 de noviembre, con intervenciones organizadas en turnos mañana y tarde en diferentes sectores de Capital.

Las tareas se distribuirán de la siguiente manera:

Cronograma – Turno mañana

Martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre: desinsectación en el cuadrante comprendido por las calles Jorge Newbery, Salvador María del Carril, Falucho y Sarmiento, en el sector de Rioja Chica.

Cronograma – Turno tarde

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: atención de pedidos particulares realizados a través del Sistema de Reclamos Municipal.

Jueves 12 y viernes 13 de noviembre: desinsectación en el asentamiento Santa Bárbara.