El Poder Judicial de San Juan estableció el 3 de diciembre para la prueba teórica del concurso de ingreso 2026. La instancia es para aspirantes de la Segunda Circunscripción Judicial.

El Poder Judicial de San Juan fijó para el jueves 3 de diciembre la prueba de conocimientos teóricos del concurso de ingreso, destinada a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende Jáchal e Iglesia. La evaluación integra la cuarta etapa del proceso de selección para incorporar personal a los tribunales. La definición ordena el cronograma de una convocatoria que ya atravesó las instancias previas de admisión.

Podrán rendir quienes aprobaron las pruebas de dactilografía, ortografía y el curso virtual obligatorio. Según la información institucional, el examen tendrá 100 preguntas de opción múltiple y una duración de 75 minutos. Para aprobar, cada aspirante deberá responder correctamente al menos 71 de esas preguntas, un umbral que define el avance en el concurso.

Modalidad y sede

La prueba se tomará en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, ubicado en Juan de Echegaray 511, en la ciudad de San José de Jáchal. Los postulantes deberán presentarse con DNI y llegar 15 minutos antes del turno asignado. El cronograma completo de esta etapa está disponible en la página web institucional www.jussanjuan.gov.ar.

La publicación de la fecha permite ordenar la continuidad del concurso de ingreso, que busca cubrir cargos en la estructura judicial de la zona norte provincial. En este tipo de procesos, la instancia teórica funciona como filtro de mérito dentro de la selección de personal. La información difundida por el Poder Judicial no precisa, en esta comunicación, la cantidad de aspirantes convocados ni la nómina de cargos a cubrir.

Con la fecha ya establecida, el siguiente paso será la realización del examen y la posterior definición de los resultados de esta etapa. A partir de ese tramo, el proceso quedará sujeto a la continuidad del cronograma oficial publicado por la institución.