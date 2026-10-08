La medida de fuerza completa este jueves dos días consecutivos sin servicio en la provincia. El reclamo sigue vinculado con diferencias por el pago de aumentos salariales.

San Juan cumple este jueves el segundo día consecutivo sin servicio de colectivos por la continuidad del paro impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida afecta al transporte público de pasajeros en toda la provincia y mantiene paralizada la circulación de unidades.

El conflicto comenzó en las primeras horas del miércoles y fue extendido por el gremio ante la falta de acuerdo en torno a la situación salarial. Según el texto original, la protesta se sostiene por diferencias vinculadas con el pago de los incrementos salariales. Hasta el momento no se informó una fecha de finalización para la medida.

La continuidad del paro impacta de manera directa en usuarios que dependen del sistema urbano e interurbano para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o atención médica. También repercute en la actividad cotidiana de comercios, reparticiones y servicios que funcionan con asistencia presencial y dependen de la movilidad de pasajeros.

Antecedentes del conflicto La UTA había iniciado la retención del servicio el miércoles y, tras no alcanzar una solución, resolvió prolongar la protesta. El reclamo se inscribe en una discusión salarial que, según la información disponible, sigue sin resolución entre las partes involucradas. No se informaron en el material de origen nuevas instancias de negociación ni una convocatoria oficial para destrabar la medida.

Situación abierta Por ahora, el transporte público continúa sin prestación en San Juan y la única variable concreta es la persistencia del reclamo gremial. La definición sobre la reanudación del servicio dependerá de una eventual solución al conflicto salarial o de una nueva comunicación de la organización sindical.