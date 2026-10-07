El pronóstico prevé lluvias durante la madrugada del jueves en el área del Gran San Juan, con condiciones que podrían mantenerse hasta el mediodía. El SMN también anticipó chaparrones y lluvias aisladas en departamentos alejados.

El tiempo podría cambiar en San Juan durante las próximas horas. Según el pronóstico del portal Meteored, se esperan lluvias desde la madrugada de este jueves en el Gran San Juan, con precipitaciones que podrían extenderse hasta el mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por su parte, también contempla la posibilidad de lluvias aisladas y chaparrones, principalmente en los departamentos más alejados de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, para este jueves se espera una máxima de 19 grados. La jornada del viernes presentaría un leve descenso, con una máxima prevista de 18 grados.

Así, después de jornadas con temperaturas más elevadas, el panorama meteorológico anticipa un jueves con mayor presencia de nubosidad y posibilidades de precipitaciones en distintos puntos de San Juan.