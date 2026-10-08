La edición 65° se desarrollará en tres jornadas que reunirán música, danza, expresiones gauchas, gastronomía y artistas de reconocida trayectoria nacional, provincial y departamental.

Jáchal se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, una celebración que honra nuestras raíces, nuestra identidad y el espíritu tradicionalista que distingue al departamento.





La programación oficial de artistas nacionales fue presentada en el Teatro del Bicentenario, ubicado en el Barrio Fronteras Argentinas, en un acto que contó con la presencia del Intendente Dr. Matías Espejo, funcionarios del Ejecutivo y Legislativo municipal, fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, empresas y público en general.





La edición 65° se desarrollará en tres jornadas que reunirán música, danza, expresiones gauchas, gastronomía y artistas de reconocida trayectoria nacional, provincial y departamental, consolidando a la Fiesta Nacional de la Tradición como una de las celebraciones culturales más importantes del país.





Sábado 7 de noviembre – Plaza General San Martín





La apertura oficial tendrá lugar en la Plaza General San Martín, con una jornada pensada para disfrutar en familia y celebrar la identidad cultural jachallera. El acto inaugural dará paso a la presentación de agrupaciones gauchas, artistas locales y regionales, junto con expresiones tradicionales de nuestra tierra.





Uno de los momentos centrales será la elección, proclamación y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición, ceremonia emblemática que homenajea a la mujer que representa los valores y tradiciones de la cultura jachallera.





La jornada contará además con propuestas gastronómicas, artesanos y emprendedores locales. En el escenario se presentarán artistas locales, departamentales y destacados nacionales como Carafea, Julio Zalazar y Las Voces de Orán, quienes darán inicio musical a esta nueva edición.





Viernes 13 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna





La celebración continuará en el histórico Anfiteatro Buenaventura Luna, donde se presentarán nuevas expresiones artísticas y tradicionalistas que caracterizan a la fiesta. La grilla de la noche estará integrada por Canto 4, Christian Herrera, Juanjo Abregú y Labriegos, protagonistas de una velada cargada de folclore, tradición y encuentro popular.





Sábado 14 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna





El cierre de la edición 65° tendrá como uno de sus momentos más emotivos la tradicional puesta en escena del Fogón de los Arrieros, representación profundamente arraigada en la identidad de la fiesta y en la memoria cultural del departamento.





Luego, el escenario recibirá a dos grandes referentes de la música popular argentina, Soledad y Sergio Galleguillo, quienes serán los encargados de poner el broche de oro a una noche colmada de música, emoción y orgullo jachallero.





Durante la presentación oficial se anunciaron únicamente los artistas nacionales que formarán parte de la edición 65°. En los próximos días, la Municipalidad de Jáchal dará a conocer la grilla completa de artistas provinciales y departamentales, quienes también serán protagonistas de esta celebración tradicionalista, como así también se conocerá lo respectivo a la venta de entradas y como adquirir las mismas.





Con una programación que reúne folclore, danza, expresiones gauchas, gastronomía, artesanías y artistas de renombre, la Fiesta Nacional de la Tradición volverá a reunir a jachalleros y visitantes en torno a una celebración que fortalece la cultura, la historia y la identidad del departamento.