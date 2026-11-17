Representantes del organismo provincial mantuvieron un encuentro con funcionarios del Comité Municipal. La intendenta expuso las acciones preventivas que se desarrollan desde hace meses, con operativos que alcanzan, en promedio, a 20 barrios y villas por semana.

La Municipalidad de Chimbas recibió la visita de representantes del COPRE, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con los funcionarios que integran el Comité Municipal de Defensa Civil. Durante el encuentro se abordaron los avances de la planificación provincial ante el fenómeno El Niño y se compartieron detalles de las medidas preventivas que el municipio viene desarrollando en todo el departamento.





Desde el mes de agosto, por decisión de la jefa comunal Daniela Rodríguez, Chimbas lleva adelante un plan de acción propio que contempla la identificación de sectores vulnerables, el relevamiento de las condiciones de canales y desagües, y la ejecución de obras y trabajos preventivos.





Cada semana, las intervenciones municipales alcanzan, en promedio, a 20 barrios y villas, con tareas de limpieza y profundización de cunetas, recuperación de canales y liberación de puentes para favorecer el escurrimiento del agua.





Durante la reunión, los integrantes del Comité Municipal presentaron el trabajo realizado, los avances en el mapa de riesgos del departamento y las acciones desarrolladas por las distintas áreas municipales. También se expusieron los relevamientos de familias en situación de vulnerabilidad y las medidas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas.





El encuentro permitió, además, conocer cómo avanza la planificación provincial e intercambiar información sobre las necesidades de coordinación entre los organismos competentes. Desde Chimbas se remarcó la importancia de establecer mecanismos de trabajo conjunto, teniendo en cuenta que la prevención y la atención de emergencias requieren responsabilidades compartidas entre Provincia y Municipio.





En este contexto, la intendenta ratificó la continuidad de las intervenciones que se vienen ejecutando con recursos municipales, priorizando los sectores que requieren mayor atención y el trabajo territorial como herramienta fundamental para anticiparse a posibles situaciones de emergencia.