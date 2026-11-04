San Juan atraviesa jornadas de marcada variabilidad térmica e inestabilidad atmosférica, con una baja de temperatura luego de un día caluroso y ráfagas de viento en la jornada presente. La especialista en climatología Agustina Albeiro explicó que el escenario responde a condiciones dinámicas del ambiente en este período del año. “Hay mucha inestabilidad en el ambiente, no solamente en superficie, sino en altura”, señaló.

Pronóstico inmediato De acuerdo con Albeiro, el comportamiento del tiempo seguirá con cambios sucesivos durante los próximos días. Para el jueves se espera un aumento temporal de la temperatura, mientras que el viernes ingresará una masa de aire frío de mayor intensidad. Ese cambio derivará en un descenso más marcado de los valores térmicos durante el fin de semana.

Fin de semana La especialista precisó que el punto más bajo se registraría el sábado 7 de noviembre. “Se puede esperar que la temperatura descienda más, sobre todo el día sábado 7 de noviembre”, indicó. Según su análisis, este comportamiento es propio de la actual etapa de transición estacional y luego los valores volverían a subir de manera paulatina durante la próxima semana.

Relieve y precipitaciones Albeiro también se refirió al papel de las Sierras Pampeanas en la dinámica climática provincial. Explicó que ese relieve actúa como barrera natural y absorbe la mayor parte de la humedad presente en la masa de aire, lo que atenúa el impacto de granizo y lluvias intensas sobre el territorio sanjuanino. Esa protección, sin embargo, no excluye a la provincia de los efectos regionales de la circulación atmosférica.

Fenómeno del Niño En ese marco, la climatóloga sostuvo que la humedad “es adoptada por este relieve, pero no nos deja fuera del Fenómeno del Niño en San Juan”. La evolución de las temperaturas y de la humedad seguirá condicionada por esa interacción entre la circulación de aire en altura y el relieve local, con cambios que se mantendrían al menos durante los primeros días de la próxima semana.