La Municipalidad comenzó la obra en el barrio CESAP tras un pedido vecinal. El proyecto incluye iluminación LED, veredas perimetrales y juegos infantiles.

La Municipalidad de Rivadavia comenzó la construcción de un nuevo playón deportivo en el barrio CESAP, una intervención orientada al deporte y la recreación barrial. Según el municipio, la obra contempla infraestructura para niños, jóvenes y familias.

Los trabajos se iniciaron después del compromiso asumido por el intendente Sergio Miodowsky durante un encuentro con vecinos realizado el 5 de octubre. En esa reunión, los residentes plantearon la necesidad de contar con un espacio adecuado para actividades deportivas y recreativas. El comienzo de la obra responde a ese planteo y marca el inicio de la ejecución en el barrio.

De acuerdo con lo informado, el municipio había comprometido el inicio de los trabajos para los primeros días hábiles de noviembre. En cumplimiento de ese anuncio, los equipos municipales ya avanzaron con tareas de movimiento de suelo, que constituyen la etapa preliminar para la instalación de la estructura principal del playón.

Alcance de la obra El proyecto no se limita al playón deportivo. También incluye veredas perimetrales en todo el predio, iluminación LED —diodos emisores de luz, una tecnología de bajo consumo— y juegos infantiles. Según la Municipalidad, el objetivo es conformar un espacio accesible y apto para vecinos de distintas edades.

La intervención se inscribe en la política municipal de fortalecimiento de espacios públicos y de respuesta a demandas barriales. En términos prácticos, la obra suma un nuevo lugar de uso comunitario en CESAP y queda ahora sujeta al avance de los trabajos de infraestructura previstos por el municipio.