La quinta edición será este viernes 6 de noviembre en toda la provincia. Está destinada a mujeres sin obra social y busca facilitar el acceso al control.

San Juan realizará este viernes 6 de noviembre la quinta edición de La Noche de las Mamografías, una jornada de prevención del cáncer de mama en hospitales de la provincia. La propuesta ofrecerá controles fuera del horario habitual para facilitar el acceso a mujeres que tienen dificultades para concurrir durante el día.

La directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la actividad tiene continuidad cada dos meses y que comenzó a organizarse en diciembre del año pasado. Según indicó, el esquema busca sostener la prevención más allá de octubre, mes en el que se concentra la difusión sobre el cáncer de mama. “Si queremos llegar a toda la población nos quedamos cortos con un mes”, sostuvo la funcionaria.

Acceso y alcance

La jornada estará destinada específicamente a mujeres que no cuentan con obra social. Dumandzic remarcó que los mamógrafos funcionan durante todo el año y que existen turnos disponibles para realizar el estudio de manera habitual. La ampliación horaria apunta principalmente a quienes trabajan o tienen otras obligaciones personales y no pueden asistir en la mañana o la tarde.

Turnos y capacidad operativa

La realización de las mamografías será exclusivamente con turnos programados. La funcionaria explicó que esa modalidad responde a la capacidad de los equipos, ya que cada estudio demanda entre 15 y 20 minutos. Las personas interesadas podrán consultar los teléfonos habilitados a través del flyer y de las publicaciones difundidas en las redes sociales oficiales.

Prevención y diagnóstico temprano

Dumandzic destacó la importancia de incorporar la mamografía a los controles periódicos y señaló que la detección precoz modifica de manera significativa el pronóstico de la enfermedad. En ese sentido, indicó que cuando el cáncer de mama se detecta de forma temprana, la tasa de curación supera el 90%. El estudio anual está recomendado para mujeres de entre 40 y 70 años.

Hospitales y dispositivos

La actividad tendrá alcance provincial y se realizará en los hospitales departamentales. Entre los lugares mencionados por Dumandzic figura Caucete, donde también funcionará un tráiler equipado con un mamógrafo dentro del hospital. La organización prevé sostener la atención con esta modalidad y ampliar las posibilidades de acceso a los controles preventivos en toda la provincia.