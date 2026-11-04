Ante la posibilidad de nuevas contingencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño, el Gobierno de San Juan puso en marcha una coordinación con más de 30 cultos para ordenar recursos de asistencia y respuesta comunitaria. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Gobierno en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE). Según la comunicación oficial, el objetivo es anticipar escenarios de emergencia y mejorar la capacidad de asistencia a familias afectadas.

Articulación institucional El encuentro fue encabezado por autoridades provinciales y se desarrolló con la participación del secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el jefe de asesores de la Gobernación, Rodolfo Colombo; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; la directora de Cultos y ONG, Marta Picón; y el coordinador de Defensa Civil de la Capital, Daniel Blanes. La reunión se enmarcó en el pedido del gobernador Marcelo Orrego de priorizar el cuidado de la vida de las familias sanjuaninas mediante una planificación conjunta. La articulación con instituciones religiosas se apoya en su presencia territorial y en su capacidad de acompañamiento comunitario.

Espacios para evacuación Uno de los ejes fue la elaboración de un registro de instituciones religiosas con instalaciones adecuadas y documentación en regla para funcionar como espacios de alojamiento ante una eventual evacuación. Las autoridades aclararon que las escuelas no serán utilizadas para alojar a personas evacuadas, con el argumento de preservar la continuidad educativa de niños y adolescentes. Además, el Ministerio de Gobierno informó que realizó gestiones con empresas de transporte para disponer, si fuera necesario, de colectivos y vehículos 4x4 aptos para circular por terrenos de difícil acceso.

Capacitación y protocolos Durante la reunión, Emilio Achem sostuvo que la prioridad es cuidar a las familias y también al personal estatal y a los voluntarios que participen en los operativos. “El primer objetivo que el gobernador Marcelo Orrego nos ha planteado es que cuidemos la vida de las familias sanjuaninas, ese es el objetivo principal de esta coordinación que estamos haciendo hoy. También cuidar al personal del gobierno, tanto provincial como de los municipios y los voluntarios que puedan participar a través del cumplimiento de los protocolos y de las órdenes de los mandos superiores”, afirmó. A su turno, Laura Palma señaló que la organización busca que la ayuda llegue “de manera real y rápida” a las familias que la necesiten.

Representantes de las distintas organizaciones religiosas pidieron recibir capacitaciones sobre protocolos de actuación para poder colaborar de forma segura y coordinada ante una eventual contingencia. Las autoridades también recomendaron a la población seguir la información oficial, especialmente la que difunda la Dirección de Protección Civil, para conocer recomendaciones y eventuales medidas de emergencia. La convocatoria incluyó a representantes de diversas instituciones, entre ellas la Iglesia Evangélica Metodista, la Iglesia Esmirna, la Iglesia Viña del Señor, Cáritas San Juan y otras organizaciones religiosas y comunitarias. La COPRE mantendrá la articulación con organismos públicos, municipios y entidades civiles como parte de su esquema preventivo.