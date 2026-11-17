El entendimiento destrabó el conflicto salarial en San Juan y garantizó la normal prestación del servicio. La deuda se cancelará en dos cuotas de $210.000, entre noviembre y diciembre.

El servicio de colectivos de corta y media distancia de San Juan seguirá funcionando con normalidad, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector alcanzaran un acuerdo para cancelar la deuda salarial que mantenía en tensión al transporte público provincial.

La comunicación fue dirigida al personal y estableció el pago de diferencias no remunerativas de $120.000 correspondientes a mayo y junio, además de diferencias salariales y de viáticos de julio y agosto. El entendimiento evitó una medida de fuerza que podía afectar a los usuarios del sistema en la provincia. En este tipo de conflictos, el cumplimiento de los plazos y montos acordados suele ser el punto central de seguimiento.





Cronograma de pago El monto total se abonará en dos cuotas fijas de $210.000 cada una. La primera está prevista para el 30 de noviembre y la segunda para el 11 de diciembre. Con ese esquema, las partes buscaron cerrar las diferencias acumuladas y desactivar el escenario de paro que había quedado planteado en las últimas semanas.

Antecedentes del reclamo Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de la UTA San Juan, había explicado que el acuerdo salarial se firmó el 23 de septiembre y contemplaba el pago de diferencias de mayo, junio, julio y agosto, además de un incremento del 10,5% para septiembre y una cuota de $60.000 prevista para el 15 de octubre. Según el dirigente, el conflicto anterior se había resuelto con el compromiso de abonar las diferencias de septiembre y esa cuota, pero quedaban pendientes los montos de los meses previos.

Ruiz había señalado que “Ha pasado un mes y no hemos llegado a ningún acuerdo con la Cámara Empresaria por las diferencias que restaban de mayo, junio, julio y agosto”. Con el nuevo entendimiento, el gremio y las empresas fijaron un cronograma para saldar la deuda y sostener la prestación del transporte público en San Juan sin interrupciones, al menos mientras se cumplan las fechas pactadas.