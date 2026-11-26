Alejandra Amarfil y Fernando Muñoz dieron el sí el 21 de noviembre en la Catedral de San Juan . La celebración coincidió con los festejos de hinchas de Boca en el centro.

La boda de Alejandra Amarfil, de 53 años, y Fernando Muñoz, de 68, se realizó este sábado 21 de noviembre en la Catedral de San Juan en medio de la concentración de hinchas de Boca en el centro capitalino. La coincidencia alteró el acceso al templo, pero no impidió que la ceremonia se concretara. Según relataron los protagonistas a TELESOL Diario, el recorrido hasta el altar requirió desvíos y asistencia para atravesar la zona de festejos. El hecho derivó en una celebración con un componente futbolero que quedó incorporado al casamiento.

Amarfil explicó que la fecha estaba fijada con antelación y que la situación terminó siendo, para ella, un “doble festejo” por su condición de hincha de Boca. Muñoz, simpatizante de River, respondió entre risas que “no me queda otra”. La pareja señaló que el acceso fue complejo por la cantidad de personas reunidas en el centro sanjuanino. Aun así, consiguieron llegar a tiempo para la ceremonia prevista.

Ingreso complicado al templo

Muñoz indicó que la convocatoria de los simpatizantes de Boca se concentró en la Plaza 25, lo que obligó a buscar una salida alternativa. Según su testimonio, el padre Andrés Rivero les dio una solución para ingresar por el costado izquierdo. También contó que el auto en el que se trasladaba Amarfil debió entrar por Ignacio de la Roza en contramano para garantizar la llegada. El novio agregó que él quedó a una cuadra de la Catedral y debió completar el trayecto a pie, con viento fuerte y vestido de gala.

Durante la ceremonia, el ruido de los festejos se sintió dentro del templo. Muñoz afirmó que las voces del sacerdote y de los novios debieron elevarse para que pudieran escucharse. Pese a esa interferencia, la boda terminó sin incidentes y con la presencia de familiares y allegados. La pareja destacó que no hubo desmanes ni situaciones que obligaran a suspender o demorar el acto.

Una historia que empezó como vecinos

Amarfil y Muñoz contaron que se conocieron hace más de tres años, cuando ambos vivían en un consorcio y eran vecinos. El vínculo se reanudó a partir de un accidente con unos anteojos de ella, que lo llevó a él a intervenir por su trabajo como técnico en óptica, reparaciones y soporte técnico. Desde entonces comenzaron a hablar y, según narraron, no se separaron más. Antes de convivir, ambos atravesaban situaciones personales complejas vinculadas con la familia y la salud.

La convivencia llegó cuando vencieron los contratos de alquiler y decidieron vivir juntos. Muñoz explicó que cada uno tenía hijos y que la organización familiar requirió acuerdos previos para no dejarlos solos. Amarfil tiene a Ana y Muñoz a Ignacio, quienes viven con ellos. La pareja cerró la jornada con fuegos artificiales y una frase que resume el momento que atravesaron: “Todavía no caemos al mirar nuestras manos, ver nuestros anillos y saber que ya estamos casados”.